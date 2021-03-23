На севере Новой Земли обнаружили бабочек

Российские ученые обнаружили на острове Северный в архипелаге Новая Земля бабочек, которые нехарактерны для этой территории. Их миграции могут быть связаны с потеплением климата. Исследование опубликовано в журнале Nota Lepidopterologica.

Фото: Вадим Рыкусов/ФИЦКИА УрО РАН Вадим Рыкусов/ФИЦКИА УрО РАН

«Бабочек заметили в период полевых работ наши инспекторы Вадим Захарьин и Олег Вальков, в обязанности которых входит проведение государственного экологического мониторинга — сбора сведений, связанных с окружающей средой. Наши сотрудники успели визуально оценить и сфотографировать бабочку. На территории национального парка это первый подобный случай: ранее бабочки здесь замечены не были», — рассказал один из авторов исследования, заместитель директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин.

Бабочки были обнаружены в июле и августе 2020 года на мысе Желания, расположенном в самой северной части острова Северного архипелага Новая Земля. Это практически самая северная точка острова. Ученые по фотографиям и визуальному описанию идентифицировали бабочку как многоцветницу черно-рыжую (Nymphalis xanthomelas). Это бореальный лесной вид, который не характерен для высокой Арктики. Бабочки не могут перелетать на большие расстояния, поэтому исследователям надо было выяснить, как они оказались так далеко на севере, где климат для них неблагоприятен.

Российские биологи для этого исследовали данные о подобных миграциях в высокую Арктику. Например, нечто подобное случилось в 1978 году, когда ученые нашли бабочек на архипелаге Шпицберген. Причиной миграции тогда стал перенос континентальных воздушных масс. Ученые реконструировали события, приведшие к попаданию бабочек на мыс Желания. Они учли наиболее короткие дистанции от мыса до ближайших точек на материке, а для воссоздания модели движения насекомых с воздушными потоками использовали отслеживающие погоду интернет-ресурсы.

«Мы реконструировали обстановки за день, предшествующий появлению бабочки на мысе Желания. В целом обстановки были стабильны в течение трех-пяти дней. Первая встреча в июле была связана с мощным воздушным переносом с территории полуострова Ямал, когда теплая воздушная масса на большой скорости шла в сторону Новой Земли с юга. А в августе теплая воздушная масса пришла с востока, с полуострова Таймыр. Таким образом, бабочка преодолела 580 — 650 км водного барьера вместе с преобладающими воздушными потоками», — пояснил другой автор исследования, директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов.

Ученые отмечают, что для этого вида бабочек характерны массовые вспышки размножения и миграции на север. Ранее крупную популяцию многоцветницы обнаружили недалеко от заполярного поселка Тикси. Это может быть следствием «популяционных взрывов», причиной которых стал теплый климатический сезон.