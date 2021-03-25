Россия может создать проездной для международных полетов

При этом на повестке также стоит вопрос ускорения внедрения цифрового проездного IATA Travel Pass, который уже работает на некоторых авиамаршрутах за рубежом.

IATA Travel Pass - мобильное приложение, которое, с одной стороны, содержит информацию о здоровье пассажира (переболел ли он уже коронавирусом, последние результаты тестирования, информация о вакцинации), с другой стороны - позволяет пассажиру точно знать требования принимающей страны, легко получить информацию о том, где можно сделать прививку или сдать тест на коронавирус. Мобильное приложение разработано Международной ассоциацией воздушного транспорта и уже применяется на воздушной линии Сингапур - Лондон.