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Россия может создать цифровой проездной для международных полетов в ЕАЭС

ТАССиещё 2
1 час назад
Россия может создать цифровой проездной - мобильное приложение для международных перелетов внутри ЕАЭС для ускорения восстановления авиаперевозок после падения рынка из-за пандемии. Соответствующий вопрос Минтранс РФ обсуждает с авиакомпаниями, сообщил ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний.
Россия может создать проездной для международных полетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом на повестке также стоит вопрос ускорения внедрения цифрового проездного IATA Travel Pass, который уже работает на некоторых авиамаршрутах за рубежом.
"Россия может создать цифровой проездной для международных авиаперелетов в рамках ЕАЭС. Минтранс обсуждает этот вопрос с авиакомпаниями. В частности, обсуждается целесообразность запуска отдельного приложения или ускорение использования Travel Pass IATA. Цель - максимально ускорить восстановление международных авиаперевозок, стимулировать готовность других стран открывать двустороннее сообщение, частично или полностью ограниченное из-за пандемии коронавируса", - сказал собеседник агентства.
Цифровой проездной IATA
IATA Travel Pass - мобильное приложение, которое, с одной стороны, содержит информацию о здоровье пассажира (переболел ли он уже коронавирусом, последние результаты тестирования, информация о вакцинации), с другой стороны - позволяет пассажиру точно знать требования принимающей страны, легко получить информацию о том, где можно сделать прививку или сдать тест на коронавирус. Мобильное приложение разработано Международной ассоциацией воздушного транспорта и уже применяется на воздушной линии Сингапур - Лондон.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов выразил уверенность, что запуск цифрового проездного IATA может помочь восстановлению рынка авиаперевозок. Эксперты ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" в беседе с ТАСС отмечали, что приложение IATA может помочь вернуть доверие клиентов к авиаперелетам в период пандемии, но внедрять его нужно не на всех маршрутах сразу, а постепенно, начиная с более массовых направлений. Более того, цифровой проездной должен стать временной мерой, его постоянное использование только отпугнет пассажиров, поясняли они.
Наука и техника,Гаджеты,Михаил Полубояринов,Минтранс РФ,Аэрофлот,ЕАЭС,ИТАР-ТАСС,Россия,
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