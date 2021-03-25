Россия может создать проездной для международных полетов

IATA Travel Pass - мобильное приложение, которое, с одной стороны, содержит информацию о здоровье пассажира (переболел ли он уже коронавирусом, последние результаты тестирования, информация о вакцинации), с другой стороны - позволяет пассажиру точно знать требования принимающей страны, легко получить информацию о том, где можно сделать прививку или сдать тест на коронавирус. Мобильное приложение разработано Международной ассоциацией воздушного транспорта и уже применяется на воздушной линии Сингапур - Лондон.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов
выразил уверенность, что запуск цифрового проездного IATA может помочь восстановлению рынка авиаперевозок. Эксперты ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" в беседе с ТАСС отмечали, что приложение IATA может помочь вернуть доверие клиентов к авиаперелетам в период пандемии, но внедрять его нужно не на всех маршрутах сразу, а постепенно, начиная с более массовых направлений. Более того, цифровой проездной должен стать временной мерой, его постоянное использование только отпугнет пассажиров, поясняли они.