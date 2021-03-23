Глава Twitter продал свой первый твит за 2,9 млн долларов

Победителем торгов стал гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави, который смог приобрести первое сообщение Дорси в виде виртуального актива – так называемого невзаимозаменяемого токена (NFT) – за 2 миллиона 915 тысяч 835 долларов. Начальная сумма торгов составляла 2,5 миллиона долларов.

По словам главы Twitter, вырученные с продажи средства будут направлены в благотворительный фонд GiveDirectly для помощи странам Африки в борьбе с пандемией COVID-19 и других гуманитарных целей. Ранее сообщалось, что на аукционе появятся картины робота-гуманоида Софии, которая создала свои произведения в сотрудничестве с итальянским цифровым художником Андреа Боначето. Робот объединил элементы из портретов художника, истории искусства и собственных рисунков или картин на различных поверхностях.