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Российский спутник «Арктика-М» прислал первый снимок

ТК «Звезда»
12 минут назад
Роскосмос опубликовал первый снимок арктического региона с высокоэллиптической орбиты. Изображение сделано при помощи многозонального сканирующего устройства первого спутника «Арктика-М», созданного НПО им. С.А. Лавочкина и запущенного 28 февраля для мониторинга климата арктического региона.
Российский спутник «Арктика-М» прислал первый снимок
Фото:  Роскосмос Роскосмос
Снимок представляет собой цветосинтезированное изображение в первых трех видимых спектральных каналах.
Отличительной особенностью «Арктики-М» является постоянное движение: космический аппарат находится на высокоэллиптической орбите и приближается и отдаляется от планеты на расстояния от тысячи до 40 тысяч километров.
Благодаря двум многозональным сканирующим устройствам, установленном на аппарате, «Арктика-М» может вести одновременно непрерывную разномасштабную съемку Земли в десяти спектральных диапазонах. Это позволяет решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды.
Для полноценной работы необходимо вывести на орбите еще один спутник. По прогнозам Роскосмоса, это будет сделано в 2023 году. А когда состав орбитальной группировки будет усилен до трех космических аппаратов, Россия сможет ежедневно проводить мониторинг поверхности планеты и морей Северного Ледовитого океана вне зависимости от погодных условий.
Спутник «Арктика-М» был запущен на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с 31-й площадки космодрома Байконур 28 февраля в 9.55 мск. Примерно через два с половиной часа он вышел на высокоэллиптическую орбиту.
Наука и техника,НПО им. С.А. Лавочкина,Роскосмос,
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