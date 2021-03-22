Индийские кандидаты в космонавты прошли подготовку в России

«Вечером в посольстве Индии встретились с индийскими космонавтами, которые завершили свою подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина», — написал Рогозин.

Также глава «Роскосмоса» обсудил с индийской стороной будущие совместные проекты в космической сфере.

«Главкосмос» и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований ISRO подписали контракт на подготовку четырех индийских кандидатов в космонавты 27 июня 2019 года.