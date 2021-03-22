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Индийские кандидаты в космонавты прошли подготовку в России

Газета.Ruиещё 1
14 часов назад
Кандидаты в космонавты Индии прошли годичную подготовку в Звездном городке в Подмосковье. Об этом написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram.
Индийские кандидаты в космонавты прошли подготовку в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Вечером в посольстве Индии встретились с индийскими космонавтами, которые завершили свою подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина», — написал Рогозин.
Также глава «Роскосмоса» обсудил с индийской стороной будущие совместные проекты в космической сфере.
«Главкосмос» и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований ISRO подписали контракт на подготовку четырех индийских кандидатов в космонавты 27 июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что Индия оправит в космос изображение премьера и текст Бхагавадгиты.
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