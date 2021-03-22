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Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram

Lenta.ruиещё 7
15 часов назад
Социальная сеть Instagram разрешит россиянам и компаниям продавать и покупать товары с помощью функции Instagram Shopping, позволяющей отмечать их в постах и сторис. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу компании Facebook, владеющей сервисом.
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Фото: Dado Ruvic / ReutersDado Ruvic / Reuters
Получившие доступ к Instagram Shopping пользователи смогут отмечать в публикациях товары, которые они продают, и указывать информацию о них: цену или размеры. Потенциальные покупатели смогут перейти на сайт продавца и либо приобрести товар, либо добавить его в закладки.
Директор по продукту Instagram Эшли Юки пояснила, что сначала доступ к новой функции получит небольшое количество бизнес-аккаунтов, выбранных в случайном порядке. В течение ближайших месяцев доступ к сервису получат остальные пользователи. Кроме того, российские аккаунты получат доступ к инструменту «Магазины», позволяющий создать витрину товаров и показывать ее в профиле в Instagram или Facebook.
Ранее сообщалось, что первый пост в истории социальной сети Twitter, опубликованной основателем и гендиректором Джеком Дорси, продали почти за три миллиона долларов. Лот в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), — приобрел гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави.
Наука и техника,Джек Дорси,
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