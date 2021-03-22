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На уральском прииске добыли уникальные сросшиеся изумруды

Российская Газетаиещё 2
4 часа назад
На Мариинском прииске, что в поселке Малышева на Среднем Урале, добыли четыре уникальных коллекционных сростка изумрудов общей массой более шести килограммов.
На уральском прииске добыли уникальные сросшиеся изумруды
Фото: ГК РостехГК Ростех
Такие сросшиеся камни (или друзы) - редчайшая находка, их продадут на аукционе, передает пресс-служба госкорпорации Ростех.
Самородки нашли с разницей в несколько дней шахтеры в новом блоке месторождения, которое было запущено в эксплуатацию в январе прошлого года. Четыре камня были подняты вручную с глубины 260 метров. Самый большой весит около двух килограммов, а самый маленький - более 1,3.
Как отмечают на предприятии, сростки сами по себе встречаются нечасто, а уж две пары похожих в одно и то же время - невероятная удача. Ценность таких камней в том, что они сохраняют природную красоту самоцвета, появившегося несколько миллионов лет назад в недрах прииска.
Эксперты надеются, что находка заинтересует геологические музеи и частных коллекционеров. Сейчас самородки проходят оценку в Гохране.
Наука и техника,Ростех,
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