На уральском прииске добыли уникальные сросшиеся изумруды

На Мариинском прииске, что в поселке Малышева на Среднем Урале, добыли четыре уникальных коллекционных сростка изумрудов общей массой более шести килограммов.

Фото: ГК Ростех ГК Ростех

Самородки нашли с разницей в несколько дней шахтеры в новом блоке месторождения, которое было запущено в эксплуатацию в январе прошлого года. Четыре камня были подняты вручную с глубины 260 метров. Самый большой весит около двух килограммов, а самый маленький - более 1,3.

Как отмечают на предприятии, сростки сами по себе встречаются нечасто, а уж две пары похожих в одно и то же время - невероятная удача. Ценность таких камней в том, что они сохраняют природную красоту самоцвета, появившегося несколько миллионов лет назад в недрах прииска.