В WhatsApp появится новая экономящая время функция 

В последние месяцы разработчики WhatsApp заметно активизировались. Компания уже успела добавить много новых функций в разные версии мессенджера, а теперь, как стало известно, она готовит ещё одну, которая призвана сэкономить немало времени для пользователей.

Речь идёт об ускорении голосовых сообщений при прослушивании. Как пишет WABetaInfo, изначально упоминание новой возможности появилось в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.6.11 для Android. Теперь же она стала частью тестовой версии приложения для iOS.

На скриншотах можно увидеть, что мессенджер предложит пользователям два «этапа» ускорения: 1,5 и 2х.

К сожалению, пока что не совсем ясно, как скоро тестируемое нововведение станет частью стабильной версии WhatsApp. На его «испытание» может уйти как пара недель, так и пару месяцев.