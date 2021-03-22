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В WhatsApp появится новая экономящая время функция 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
В WhatsApp появится новая экономящая время функция
Фото: Ferra.ru
В последние месяцы разработчики WhatsApp заметно активизировались. Компания уже успела добавить много новых функций в разные версии мессенджера, а теперь, как стало известно, она готовит ещё одну, которая призвана сэкономить немало времени для пользователей.
Речь идёт об ускорении голосовых сообщений при прослушивании. Как пишет WABetaInfo, изначально упоминание новой возможности появилось в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.6.11 для Android. Теперь же она стала частью тестовой версии приложения для iOS.
На скриншотах можно увидеть, что мессенджер предложит пользователям два «этапа» ускорения: 1,5 и 2х.
К сожалению, пока что не совсем ясно, как скоро тестируемое нововведение станет частью стабильной версии WhatsApp. На его «испытание» может уйти как пара недель, так и пару месяцев.
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