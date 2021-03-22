В РФ отказались верить в версию ВОЗ о происхождении COVID

«Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим видам», — заявил он. Такой процесс, по словам специалиста, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека с другими биологическими видами будет ближе.