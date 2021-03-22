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В России решили изучить геном новорожденных 

Lenta.ru 4 часа назад
В России решили изучить геном новорожденных
Фото: РИА Новости
В 2021 году Минздрав России совместно с центром акушерства и гинекологии планирует запустить проект по исследованию генома новорожденных. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Парламентская газета».
По словам главы ведомства, это позволит «прикоснуться и приоткрыть тайны возникновения тех или иных заболеваний».
В 2019 году ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США обнаружили, что число мутаций в соматических клетках увеличивается с возрастом. Биологи секвенировали (определили нуклеотидную последовательность) геном В-лимфоцитов людей в возрасте до 100 лет. Оказалось, что у новорожденных среднее число мутаций достигало 463,4, у людей 27-30 лет — 1181,9 мутаций, а у тех, кому исполнилось 52-75 лет, — 2101,7 мутаций. Исследователи считают, что этот процесс является ключевым в старении и развитии рака.
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Наука и техника , Наука , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Парламентская газета , США
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