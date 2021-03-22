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Ракета "Союз" с новым дизайном стартовала с Байконура с 38 спутниками

Газета.Ruиещё 9
6 часов назад
Ракета-носитель "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившая дизайн, была запущена на орбиту с космодрома Байконур в понедельник, 22 марта. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.
Пуск должен был состояться в субботу, 20 марта, но по решению комиссии был отложен.
По данным РИА "Новости", причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.
Ракета выведет в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран. Согласно информации Роскосмоса, в 9.16 по мск разгонный блок "Фрегат" должен был со спутниками отделиться от третьей ступени ракеты "Союз" на суборбитальной траектории полета за счет включения двигателей блока. По плану, южнокорейский спутник должен отделиться в 10.10 мск. После этого последуют еще два включения двигателя разгонного блока, и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.
Ранее сообщалось, что Российская ракета-носитель "Союз-2" впервые за свою летную историю изменила дизайн, она была окрашена в бело-синие цвета вместо привычных бело-серо-оранжевых.
Наука и техника,Видео,Роскосмос,Байконур,
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