Ракета выведет в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран. Согласно информации Роскосмоса, в 9.16 по мск разгонный блок "Фрегат" должен был со спутниками отделиться от третьей ступени ракеты "Союз" на суборбитальной траектории полета за счет включения двигателей блока. По плану, южнокорейский спутник должен отделиться в 10.10 мск. После этого последуют еще два включения двигателя разгонного блока, и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.