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В Китае нашли золотую маску возрастом 3000 лет

Мир24иещё 1
17 часов назад
Археологи, проводя раскопки в китайской провинции Сычуань, обнаружили фрагменты древней золотой маски. Она весит около 280 граммов и на 84% состоит из драгоценного металла, сообщает CNN.
В Китае нашли золотую маску возрастом 3000 лет
Фото: Мир24Мир24
Маска стала одним из пяти сотен артефактов, найденных в так называемых «жертвенных ямах». Площадь самой крупной из них составляла 19 квадратных метров. Находки были сделаны на месте исторического поселения Саньсиндуй. Ученые полагают, что они помогут лучше изучить культуру древнего государства Шу, павшего в 316 году до нашей эры.
В дополнение к золотой маске археологи обнаружили золотую фольгу, артефакты из слоновой кости и нефрита, заколоченный деревянный ящик и бронзовый сосуд с рисунком в форме совы.
Раскопки в Саньсиндуй начались в 1920 годах, после того как местный фермер случайно наткнулся на древние реликвии. С того времени археологам удалось найти свыше 50 тысяч различных предметов. Особенно успешным стал 1986 год, когда были обнаружены две церемониальные ямы с 1000 артефактов, включая тщательно продуманные и хорошо сохранившиеся бронзовые маски.
Эксперты полагают, что ямы использовались для жертвоприношений. Многие найденные в них предметы оказались опалены – очевидно, их старались сжечь в ритуальных целях.
Саньсидуй находится в самом центре государства Шу. Это царство развивалось независимо от «соседей» в долине Желтой реки, которая традиционно считалась колыбелью китайской цивилизации. Возможно, оно являлось поставщиком шелка, так как археологи обнаружили волокна и остатки ткани.
Ранее сообщалось, что в провинции Хэнань нашли гробницу китайского императора. Поискам помог каменный сосуд.
Наука и техника,CNN,Китай,
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