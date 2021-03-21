К Земле приближается самый большой и быстрый астероид 

К Земле приближается астероид самый крупный и самый быстрый астероид. Об этом предупреждает НАСА

«21 марта над Землей пролетает массивный астероид. Мы знаем об этой космическом камне шириной в километр уже почти 20 лет, и ее предстоящая встреча — самый большой и самый быстрый пролет из всех известных астероидов за 2021 год», — пишет The Weather Network.

Его ширина может достигать 1,7 км. При этом он по форме напоминает картофель, а значит более длинный. Его скорость при этом более чем в три раза превышает обычную.

«Большинство астероидов просто „проносятся“ мимо, двигаясь со скоростью менее 10 километров в секунду, 2001 FO32 будет пролетать мимо со скоростью 34,4 км / с. Это почти 124 000 километров в час», — следует из данных исследований.

Исследователи также уточняют, что на данный момент известно о 25 тысяч астероидов, сближающихся с Землей. Но только у 20% размер превышает 300 метров.

Днем ранее на востоке Кубы упал метеорит. После падения очевидцы заметили два взрыва.