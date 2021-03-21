Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

К Земле приближается самый большой и быстрый астероид 

Ura.Ru 31 минуту назад
К Земле приближается самый большой и быстрый астероид
Фото: depositphotos.com
К Земле приближается астероид самый крупный и самый быстрый астероид. Об этом предупреждает НАСА.

«21 марта над Землей пролетает массивный астероид. Мы знаем об этой космическом камне шириной в километр уже почти 20 лет, и ее предстоящая встреча — самый большой и самый быстрый пролет из всех известных астероидов за 2021 год», — пишет The Weather Network.

Его ширина может достигать 1,7 км. При этом он по форме напоминает картофель, а значит более длинный. Его скорость при этом более чем в три раза превышает обычную.

«Большинство астероидов просто „проносятся“ мимо, двигаясь со скоростью менее 10 километров в секунду, 2001 FO32 будет пролетать мимо со скоростью 34,4 км / с. Это почти 124 000 километров в час», — следует из данных исследований.

Исследователи также уточняют, что на данный момент известно о 25 тысяч астероидов, сближающихся с Землей. Но только у 20% размер превышает 300 метров.
Днем ранее на востоке Кубы упал метеорит. После падения очевидцы заметили два взрыва.
Видео дня. На востоке Кубы упал и взорвался метеорит
Ura.Ru: последние новости
Бывшие бойцы Донбасса раскрыли реальные зарплаты ополченцев Бывшие бойцы Донбасса раскрыли реальные зарплаты ополченцев Роскомнадзор получит доступ к телефонным разговорам россиян Роскомнадзор получит доступ к телефонным разговорам россиян Российские ученые разрабатывают портативный «ковидометр» Российские ученые разрабатывают портативный «ковидометр»
Комментарии 23
Наука и техника , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
00:21
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
Происшествия
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
00:35
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
Происшествия
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
00:20
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
Происшествия
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
00:33
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
Происшествия
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
00:23
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
Политика США
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
00:39
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
00:48
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
Происшествия
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
01:27
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
Войска
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
00:49
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
00:36
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение