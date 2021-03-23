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Назван замедляющий старение витамин

ТК «Звезда»иещё 1
59 минут назад
Витамин К, который гораздо менее популярен А, С, D, Е и витаминов группы B, очень важен для человека и влияет на многие процессы в организме. В частности, дефицит этого витамина способен ускорить старение, рассказала «Звезде» кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Инна Пичугина.
Раскрыт замедляющий старение витамин
Фото: ТАССТАСС
«Витамин К относится к жирорастворимым витаминам. Его основное действие - синтез белков крови, он участвует в свертывающей системе крови, то есть коагулирует кровь, если где-то повреждение сосудов - он образует сгусток и кровотечение останавливается. Кроме того, витамин К необходим для поддержания нормальной работы почек, участвует во взаимодействии кальция и витамина D, то есть он необходим костной системе и соединительной ткани. Для детей он очень важен, с младенческого возраста развитие скелета обеспечивает. Он также защищает от остепороза пожилых людей», - пояснила Пичугина.
Немаловажное значение витамин имеет для красоты и молодости организма, добавила собеседница.
«При дефиците витамина К снижается так называемый интерлейкин. Иммунная система страдает и старение организма происходит в большей степени», - отметила она.
Содержится витамин К в основном в зеленых продуктах - в шпинате и салате-латуке, капусте, зелени. Помимо этого, достаточное количество витамина содержится в печени, рассказала Пичугина.
«Поэтому говорят, что питание должно быть сбалансированным, чтобы все продукты были представлены, в том числе и зелень», - заключила специалист.
Ранее ученые назвали витамин, дефицит которого усложняет течение коронавируса.
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