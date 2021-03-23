Раскрыт замедляющий старение витамин

Витамин К, который гораздо менее популярен А, С, D, Е и витаминов группы B, очень важен для человека и влияет на многие процессы в организме. В частности, дефицит этого витамина способен ускорить старение, рассказала «Звезде» кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Инна Пичугина.