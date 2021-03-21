Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В сети появилось «живое» фото неанонсированного браслета Mi Smart Band 6 

Ferra.ru и ещё 1 6 часов назад
Опубликовано «живое» фото неанонсированного браслета Mi Smart Band 6
Фото: Ferra.ru
Предполагается, что уже в скором времени китайский гигант Xiaomi выпустит новое поколение знаменитого фитнес-браслета Mi Smart Band. В сети же успело появиться «живое» фото неанонсированного гаджета.
Снимок нашли на странице Декларации соответствия ЕС. Как можем видеть, Mi Smart Band 6, возможно, не сильно будет отличаться от своего предшественника в плане дизайна. На опубликованном фото тот же ремешок и внешность экрана. Рядом с браслетом разметили зарядный кабель, что говорит о том, что в новинке будет магнитная зарядка.
Что касается характеристик, устройству приписывают наличие мониторинга кислорода в крови (датчик SpO2), поддержку голосового помощника Alexa. Ожидается также и наличие NFC, GPS, анализа сердечного ритма и прочих функций.
Видео дня. Сжёгшая сына заживо показала, как это происходило. И заплакала на суде
Ferra.ru: последние новости
Физик рассказал, какие магниты на холодильнике могут быть опасны Физик рассказал, какие магниты на холодильнике могут быть опасны Илон Маск высказался на русском языке о попытке россиянина взломать Tesla Илон Маск высказался на русском языке о попытке россиянина взломать Tesla Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядок Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядок
Наука и техника , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
01:30
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
Происшествия
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
00:50
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
00:51
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
Происшествия
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
00:59
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
00:47
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
01:20
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
Происшествия
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
00:21
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
В мире США
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
01:11
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
Происшествия
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
01:07
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
00:25
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение