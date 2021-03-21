Опубликовано «живое» фото неанонсированного браслета Mi Smart Band 6

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Предполагается, что уже в скором времени китайский гигант Xiaomi выпустит новое поколение знаменитого фитнес-браслета Mi Smart Band. В сети же успело появиться «живое» фото неанонсированного гаджета.

Снимок нашли на странице Декларации соответствия ЕС . Как можем видеть, Mi Smart Band 6, возможно, не сильно будет отличаться от своего предшественника в плане дизайна. На опубликованном фото тот же ремешок и внешность экрана. Рядом с браслетом разметили зарядный кабель, что говорит о том, что в новинке будет магнитная зарядка.

Что касается характеристик, устройству приписывают наличие мониторинга кислорода в крови (датчик SpO2), поддержку голосового помощника Alexa. Ожидается также и наличие NFC, GPS, анализа сердечного ритма и прочих функций.