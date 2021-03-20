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Метеорит упал на востоке Кубы

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
53 минуты назад
Кубинские сейсмологи сообщили о падении метеорита в районе города Моа на востоке острова, передают местные СМИ.
На Кубе упал и взорвался метеорит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Издание Cubadebate сообщает, что в 22.06 по местному времени (05.06 мск) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений, передает РИА «Новости».
«Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв», – говорится в сообщении.
По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит: «Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну».
Напомним, в 2019 году метеорит упал в Красноярском крае.
Наука и техника,Происшествия,РИА Новости,Куба,
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