Раскрыт неожиданный способ сохранить стройную фигуру

Нарушение режима сна способствует набору лишнего веса не меньше, чем малые физические нагрузки и неправильное питание. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследований приводит издание Express.

По словам специалистов, недосыпание ведёт к появлению жировой ткани вокруг внутренних органов, а вот чрезмерный сон способствует образованию висцерального жира, опасного своими связями с метаболическим синдромом, который является одной из причин возникновения сердечных заболеваний.

Чтобы оставаться в хорошей форме, медики рекомендуют спать ночью от шести до восьми часов.

Кроме того, по данным медиков, неправильный режим сна способствует нарушению метаболизма и повышению аппетита, так как мозг старается восполнить энергетические запасом с помощью большого количества калорий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские медики развеяли популярные мифы о завтраке и дали советы по выбору продуктов, которые помогут сделать первый за день приём пищи не только питательным, но и полезным.