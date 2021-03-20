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Москва

Учёные назвали неожиданный способ сохранить стройную фигуру 

News.ru 10 минут назад
Раскрыт неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Фото: depositphotos.com
Нарушение режима сна способствует набору лишнего веса не меньше, чем малые физические нагрузки и неправильное питание. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследований приводит издание Express.
По словам специалистов, недосыпание ведёт к появлению жировой ткани вокруг внутренних органов, а вот чрезмерный сон способствует образованию висцерального жира, опасного своими связями с метаболическим синдромом, который является одной из причин возникновения сердечных заболеваний.
Чтобы оставаться в хорошей форме, медики рекомендуют спать ночью от шести до восьми часов.
Кроме того, по данным медиков, неправильный режим сна способствует нарушению метаболизма и повышению аппетита, так как мозг старается восполнить энергетические запасом с помощью большого количества калорий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские медики развеяли популярные мифы о завтраке и дали советы по выбору продуктов, которые помогут сделать первый за день приём пищи не только питательным, но и полезным.
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