Вторую вакцину собственной разработки испытают на Кубе 

На Кубе 22 марта начинается третья фаза клинических испытаний второй кубинской вакцины Abdala. Об этом в ходе пресс-конференции в Гаване сообщил Эулохио Пиментель, вице-президент компании BioCubaFarma, занимающейся выпуском препарата.

"Сегодня мир проснулся с 22 вакцинными кандидатами в третьей фазе клинических испытаний. Теперь к ним надо добавить 23-й препарат, Abdala — плод совместных усилий лабораторий AICA и Центра генной инженерии и биотехнологии", — отметил Пиментель, напомнив, что накануне Центр государственного контроля за медикаментами и медицинским оборудованием санкционировал с 22 марта начало следующего этапа испытаний Abdala, названной так в честь первого написанного национальным героем страны Хосе Марти произведения.

В свою очередь глава Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Аяла Авила сообщила, что исследования проводятся в строгом соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения

"Первая фаза клинических испытаний Abdala была организована в госпитале им. Сатурнино Лора в городе Сантьяго-де-Куба с привлечением 132 добровольцев. Во второй фазе участие приняли уже 660 человек. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эта вакцина является крайне надежной и хорошо переносимой", — отметила Авила.

"На третьем этапе будет сформирована группа из 48 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 80 лет в городах Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Баямо. Уже подготовлены около 46 прививочных центров", — отметила глава Центра генной инженерии. Добровольцам будут введены в общей сложности 3 дозы препарата с разницей в 2 недели. Таким образов, за месяц планируется ввести все предусмотренные три дозы Abdala, а спустя 14 дней, начнутся исследования эффективности медпрепарата.

"На основе полученных данных в ходе 1 и 2 фазы исследований, мы рассчитываем, что эффективность Abdala будет находиться на одном уровне с другими вакцинами, уже одобренными во всем мире", — резюмировал Эулохио Пиментель.

Таким образом уже вторая вакцина кубинской разработки перейдет в третью фазу клинических испытаний. Две недели назад в Гаване начались испытания вакцины Soberana02 с привлечением 44 тысяч добровольцев. По заверениям кубинских властей, к августу в стране должно быть произведено необходимое количество доз для вакцинации всего населения Острова Свободы.