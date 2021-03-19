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В работе Instagram произошел сбой 

Lenta.ru 1 час назад
В работе WhatsApp и Instagram произошел сбой
Фото: Unsplash
Пользователи социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.
По данным сайта, сбои в работе WhatsApp коснулись жителей большинства европейских стран. О них проинформировали более семи тысяч пользователей.
Более половины юзеров Instagram, написавших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой Instagram. Остальные не смогли войти в аккаунт или загрузить веб-версию приложения. За несколько минут об этом сообщили около 15 тысяч человек.
Отмечается, что сбои в работе Instagram начались около 20:15. О них сообщили пользователи из стран Европы, в том числе Германии, Чехии, Польши, Италии, Словакии. В России больше всего неполадок зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее 19 марта о сбоях сообщили пользователи телекоммуникационной компании МГТС и оператора связи МТС. 96 процентов пользователей МГТС, которые сообщили о неполадках, отметили, что у них не работает интернет. Неполадки в работе МТС коснулись работы широкополосного интернета, мобильного интернета и мобильной связи.
Позже в объединенной пресс-службе МТС и МГТС признали краткосрочные неполадки и сообщили, что восстановили работу сети.
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Наука и техника , МТС , МГТС , Германия , Италия , Москва , Польша , Санкт-Петербург , Словакия , Чехия
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