Выяснилось, как AstraZeneca влияет на появление тромбов

Специалисты Германии и Норвегии провели два независимых исследования, в результате которых выяснили, как вакцина британско-шведского производства AstraZeneca может провоцировать появление тромбов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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Вакцинация способна вызывать аутоиммунную реакцию, которая, в свою очередь, провоцирует появление сгустков крови. Именно это, по мнению специалистов, является причиной отдельных случаев тромбоэмболических осложнений у пациентов в Европе.

Мы полагаем, что наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что эта конкретная вакцина (компании AstraZeneca. — NEWS.ru) вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит, — цитирует газета заместителя председателя германского Общества исследования тромбоза и гемостаза Роберта Кламрота.

Он добавил, что осложнение можно обнаружить с помощью заблаговременного исследования крови, а лечить его необходимо иммуноглобулином и препаратами, разжижающими кровь. Результаты исследования пока не опубликованы, но участник проводившихся в Германии научных работ профессор Андреас Грайнахер рассказал, что в ближайшее время их результаты будут обнародованы в журнале The Lancet.

Ранее сообщалось, что некоторые страны приостановили в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.