Арктике предсказали позеленение из-за потепления

Группа ученых из США Австралии нашли свидетельства того, что за 100 тысяч лет ареал некоторых кустарников сместился на 400 километров к югу от Арктики. Это означает, что в перспективе из-за изменения климата Заполярье может снова позеленеть. Такое предсказание делается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.