Эксперты обнаружили маскирующийся под Clubhouse троян 

Специалисты международного разработчика антивирусного ПО Eset предупредили о трояне, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии социальной сети Clubhouse. Об этом пишет «Коммерсантъ».

После загрузки вирус пытается похитить учетные данные пользователя с помощью атаки с наложением вредоносных окон. При запуске вредоносного приложения отображается окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Однако вместо входа в Clubhouse пользователь передает свои учетные данные киберпреступникам, предупреждают эксперты.