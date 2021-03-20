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Эксперты обнаружили маскирующийся под Clubhouse троян 

BFM.RU и ещё 3 39 минут назад
Эксперты обнаружили маскирующийся под Clubhouse троян
Фото: ТАСС
Специалисты международного разработчика антивирусного ПО Eset предупредили о трояне, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии социальной сети Clubhouse. Об этом пишет «Коммерсантъ».
После загрузки вирус пытается похитить учетные данные пользователя с помощью атаки с наложением вредоносных окон. При запуске вредоносного приложения отображается окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Однако вместо входа в Clubhouse пользователь передает свои учетные данные киберпреступникам, предупреждают эксперты.
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Наука и техника , Интернет
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