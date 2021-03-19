Изменения в WhatsApp приведут к раскрытию тайн пользователей

Передача данных о местоположении, платежах, номере телефона и фотографии пользователей WhatsApp спецслужбам США — это только часть проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор книги «Темная сторона искусственного интеллекта», к. ю. н Станислав Петровский.

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«Новые правила WhatsApp порождают проблемы для обычных пользователей. Теперь, передавая свой номер мобильного телефона, пользователь автоматически соглашается с возможностью, чтобы получатель увидел в списке рекомендуемых друзей все профили владельца телефона в Фэйсбук

Многие пользователи имеют несколько профилей в социальных сетях — для хобби, личного или профессионального общения. Возникает риск раскрытия таких «тайных» профилей.

Насколько это опасно? К примеру, у педагогов школ такое раскрытие личных профилей в социальных сетях уже приводило к увольнениям.

В США нет закона о защите персональных данных, поэтому компании могут делать с данными пользователей все, что не противоречит пользовательскому соглашению.

Персональные данные в США официально являются товаром, а ИТ-компании не останавливаются даже перед блокировкой соцсетей президента США, что уж говорить про российских граждан», — высказал свое мнение юрист.