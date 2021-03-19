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Новые правила WhatsApp угрожают раскрыть личные тайны &mdash; юрист

ИА Regnum
19 марта 2021
Передача данных о местоположении, платежах, номере телефона и фотографии пользователей WhatsApp спецслужбам США — это только часть проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор книги «Темная сторона искусственного интеллекта», к. ю. н Станислав Петровский.
Изменения в WhatsApp приведут к раскрытию тайн пользователей
Фото: ReutersReuters
«Новые правила WhatsApp порождают проблемы для обычных пользователей. Теперь, передавая свой номер мобильного телефона, пользователь автоматически соглашается с возможностью, чтобы получатель увидел в списке рекомендуемых друзей все профили владельца телефона в Фэйсбук
Многие пользователи имеют несколько профилей в социальных сетях — для хобби, личного или профессионального общения. Возникает риск раскрытия таких «тайных» профилей.
Насколько это опасно? К примеру, у педагогов школ такое раскрытие личных профилей в социальных сетях уже приводило к увольнениям.
В США нет закона о защите персональных данных, поэтому компании могут делать с данными пользователей все, что не противоречит пользовательскому соглашению.
Персональные данные в США официально являются товаром, а ИТ-компании не останавливаются даже перед блокировкой соцсетей президента США, что уж говорить про российских граждан», — высказал свое мнение юрист.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Главного радиочастотного центра заявили, что мессенджер WhatsApp способен отслеживать действия пользователей и «программировать» поведение человека.
Наука и техника,ИА REGNUM,Соединенные Штаты,
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