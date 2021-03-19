Для детей младше 13 лет создадут отдельный Instagram

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook создает версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет, пишет агентство Блумберг, ссылаясь на внутренние данные компании.

Messenger Kids — это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.