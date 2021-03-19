Для детей младше 13 лет создадут отдельный Instagram

"О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено", — пишет агентство и поясняет, что в настоящее время Instagram требует, чтобы пользователям было не менее 13 лет.
"Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как мы это делали с Messenger Kids — которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое ", — приводит агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна (Joe Osborne).