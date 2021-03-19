Названы шесть секретов долголетия древних римлян

Древний Рим является одной из самых развитых цивилизаций в истории человечества. Известный британский доктор Ник Саммертон рассказал, какие шесть принципов древнеримской медицины могут помочь и современным людям на пути к здоровью и долголетию.

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Ответственность

Врач Гален, живший в Риме во II веке, писал, что забота о теле – это личная ответственность человека. По его словам, для здоровья необходимы свежий воздух, достаточное количество сна, а также правильное питание и физическая активность, равно как и умеренная тяга к воде.

Баланс жидкостей

Древние римляне верили, что человек состоит из четырех элементов – огня, воды, земли и воздуха. Каждый из них отвечает за элементарные качества – тепло, холод, сухость и влажность. В соответствии с этим в теле человека есть четыре жидкости: кровь (горячая и влажная), желтая желчь (горячая и сухая), черная желчь (холодная и сухая) и мокрота (холодная и влажная).

В здоровом теле все жидкости находились в балансе. Его нарушение, уверяли врачи Древнего Рима, приводит к болезням, сообщает History Extra

Здоровое питание

Как и в наше время, правильное питание считалось важным способом сохранить здоровье в древнем мире. Недавние исследования археологов в Помпеях показали, что диета римлян в ту пору была богата минералами. Они питались большим количеством морепродуктов и продуктов, содержащих растительный белок.

Внимательно выбирайте врача

Историк Плиний Старший предупреждал современников, что врачам нельзя доверять. По его словам, только они "могут совершать убийство безнаказанно". Отчасти он был прав, так как в Древнем Риме не существовало медицинских школ. Чтобы узнать, насколько доктор компетентен в своей области, римляне посещали публичные практики лечения.

Следите за глазами

Римляне считали глаза точкой перехода между душой и внешним миром. Плохая гигиена и пыль с дорог приводили к проблемам со зрением. Поэтому сохранение здоровья глаз играло большую роль в древнем мире.

Профессиональный уход за раной

В древние времена раны были частыми травмами, способными привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, римляне старались как можно скорее обработать и очистить ее. Поэтому считается, что выживаемость римских солдат после битвы была намного лучше, чем у их противников.