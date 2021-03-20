Астрономы обнаружили «гнездо» десятков черных дыр

Астрономы Парижского института астрофизики обнаружили скопление черных дыр в звездном скоплении в созвездии Жертвенника на расстоянии 7,8 тыс. световых лет от Земли. В пространстве, едва превышающем размеры Солнечной системы, расположились около пяти дюжин относительно небольших черных дыр.

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Специалисты выяснили с помощью телескопов "Хаббл" и "Гайя". Как отмечается в публикации Astronomy and Astrophysics , удалось выявить гравитационные искажения. Они и говорят о наличии черных дыр. "Мы нашли убедительные доказательства присутствия в скоплении невидимой массы. Однако мы удивились, что она располагается не точечно", – заявил один из ученых.

Это открытие позволило ученым лучше понять природу некоторых процессов, происходящих во Вселенной. Однако астрономы не знают, что может произойти, если масса множества черных дыр, собранных в одном месте, начнет расти.

Находка вызывает вопросы о предполагаемом и сбивающем с толку процессе, с помощью которого маленькие черные дыры (в несколько раз больше Солнца) могут сливаться и превращаться в "чудовищ", которые доминируют в центрах галактик и питают далекие квазары.

Черные дыры, согласно теории относительности Альберта Эйнштейна , представляют собой объекты с настолько сильной гравитацией, что свет не может покинуть их. Большинство из них – это мертвые звезды с массой чуть больше Солнца.