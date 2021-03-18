В Испании найден клад халифата XI века

Испании археологи впервые показали общественности невероятно роскошный клад возрастом около 1000 лет, который относится к периоду Кордовского халифата. Интересно, что бесценная коллекция ювелирных изделий была изъята полицией у нелегальных торговцев древностями.

Как сообщает издание El Pais, операцию по изъятию клада полиция Кордобы провела по обращению местного археолога. Последний обратил внимание на появившиеся в интернете фотографии древних ювелирных изделий.

В официальных каталогах сведений о них не нашлось, и тогда археолог сообщил полиции о том, что неизвестные сокровища, вероятно, планируются к продаже на "черном рынке". Сообщается, что конфискованная коллекция ювелирных изделий является поистине бесценной.

По словам Альберто Канто, профессора археологии Автономного университета Мадрида , это вообще "лучшая коллекция ювелирных изделий XI века". Эта невероятная находка сейчас выставлена в Археологическом музее Кордобы, публике ее показывают впервые.

Эта коллекция получила название "сокровище Амарильи" — по названию деревни, в которой она была найдена. Богатый клад состоит из 623 ювелирных изделий, в том числе 98 золотых и серебряных украшений, а также серебряных изделий, покрытых золотом.

Среди золотых украшений эксперты выделяют четыре браслета, предназначенные для ношения на запястье и щиколотке. Их концы изображены в виде змеиных голов. Также внимание экспертов привлек изящны кулон — "звезда Давида", вставленная в золотое кольцо. Кроме того, в состав коллекции входят 14 драгоценных камней, четыре розовых коралловых бусины, 31 камень из стекла разных цветов и 476 нестандартных жемчужин.

"Состояние коллекции очень хорошее, особенно с учетом того, что в прошлом году она была отреставрирована специалистами из Музея Кордобы", — говорится в сообщении правительства Андалузии, которое выделило на реставрацию 15 тысяч евро.

Археологи считают, что сокровища относятся к периоду Кордовского халифата — средневекового исламского государства, которое располагалось на территории современных Испании и Португалии. Его столицей был современный город Кордоба. Это государство было основано потомком Омейядов Абд ар-Рахманом I, принявшим в 756 году титул эмира. Халифатом оно стало в 929 году, когда Абд ар-Рахман III объявил себя халифом.

В 1009 году в Кордовском халифате разразилась гражданская война, которая длилась более 20 лет. Конфликт между двумя враждующими группировками, стремящимися к захвату власти, привел к свержению халифа Хишама II и разделению халифата на многочисленные тайфы — независимые мусульманские княжества.

Это был период политической нестабильности, когда людьми правил страх. Именно поэтому, по мнению экспертов, богатый горожанин, возможно еврей (на это указывает золотая "звезда Давида"), спрятал значительную часть своих сокровищ на территории нынешнего муниципалитета Баэна. Спустя тысячу лет этот клад был найден.

Впрочем, ученые считают, что в музей попала далеко не вся коллекция. Они отмечают, все ранее найденные клады времен Омейядов в обязательном порядке включали в себя монеты. Почему же их нет в данном случае? Ответ прост: видимо, нелегальные торговцы древностями уже успели их продать на "черном рынке".

Реализовать древние монеты куда проще, чем украшения, которые, в отличие от монет, как правило являются уникальными. Ученые считают, что ни один антиквар или коллекционер не рискнул бы с рук покупать такие изделия. Отсутствие монет не позволяет точно установить, когда был спрятан этот клад, но ведущие специалисты склоняются к мысли о том, что произошло это в начале XI века.

Вероятно, изначально сокровища были зарыты в сумке или керамическом сосуде. Когда точно был найден клад, пока не установлено. Но ученые говорят, что многие предметы из этой коллекции были покрыты землей, когда их изымали. А это говорит о том, что клад был найден совсем недавно.