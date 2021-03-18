Perseverance записал звуки своего передвижения на Марсе

Фото: NASA, JPL-Caltech, Globallookpress NASA, JPL-Caltech, Globallookpress

Так, записано более 16 минут во время поездки марсохода 7 марта на расстояние 27,3 метра на дне кратера Иезерово шириной 45 километров.

Микрофону удалось уловить марсианский ветер, а также жужжание Perseverance. У марсохода есть также и второй микрофон, являющийся составной частью специального инструмента SuperCam - он уже успел себя зарекомендовать, записывая свист ветра и щелчок, созданный лазером аппарата.

Примечательно, что ранее робот никогда не фиксировал звук с поверхности Марса. С помощью этих записей NASA сможет оценивать работоспособность всех систем марсохода. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в том, что в ходе доставки и посадки ничего не повредилось. Более того, аудиофайлы могут свидетельствовать о важных деталях пород на Марсе, включая твердость и наличие покрытия.