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Perseverance записал звуки своего передвижения на Марсе

ТК «Звезда»
19 минут назад
Марсоход Perseverance записал звуки своего передвижения по поверхности Красной планеты. Запись опубликована на сайте NASA.
Perseverance записал звуки своего передвижения на Марсе
Фото: NASA, JPL-Caltech, GloballookpressNASA, JPL-Caltech, Globallookpress
Так, записано более 16 минут во время поездки марсохода 7 марта на расстояние 27,3 метра на дне кратера Иезерово шириной 45 километров.
Микрофону удалось уловить марсианский ветер, а также жужжание Perseverance. У марсохода есть также и второй микрофон, являющийся составной частью специального инструмента SuperCam - он уже успел себя зарекомендовать, записывая свист ветра и щелчок, созданный лазером аппарата.
Примечательно, что ранее робот никогда не фиксировал звук с поверхности Марса. С помощью этих записей NASA сможет оценивать работоспособность всех систем марсохода. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в том, что в ходе доставки и посадки ничего не повредилось. Более того, аудиофайлы могут свидетельствовать о важных деталях пород на Марсе, включая твердость и наличие покрытия.
В настоящее время команда миссии осуществляет подготовку к полету Ingenuity - маленького вертолета, который прибыл на планету в Perseverance. Марсоход будет наблюдать за его полетами через свою камеру Mastcam-Z, после чего начнет свою научную работу и сбор проб.
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