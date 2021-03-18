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Москва

Астрономы впервые посмотрели на «космическую медузу» 

Москва24 и ещё 1 53 минуты назад
Астрономы впервые посмотрели на «космическую медузу»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Астрономам при помощи австралийского радиотелескопа MWA удалось наблюдать в космосе загадочное явление, которые напоминало на радиочастотном изображении "медузу". Об этом сообщается в материале издания The Astrophysical Journal.
Ученые поделились результатами наблюдений и рассказали о возможной природе космического явления. Радиотелескоп MWA в Радиоастрономической обсерватории Мерчисона в Западной Австралии представляет собой низкочастотный телескоп, который работает в диапазоне частот от 70 до 300 мегагерц.
Специалисты из Австралии и Италии использовали телескоп MWA для наблюдения за скоплением галактик Abell 2877.
В определенный момент они заметили таинственный синхротронный источник сверхвысокого спектра. Своими очертаниями он напомнил медузу. Объект получил название USS Jellyfish.
Эксперты смотрели за загадочным явлением в течение 12 часов на пяти радиочастотах от 87,5 до 215,5 мегагерц.

"Мы просматривали данные и, уменьшив частоту, увидели, как начала появляться призрачная структура, похожая на медузу", — говорится в сообщении Международного центра радиоастрономических исследований со ссылкой на ведущего автора Торранса Ходжсона из Кертинского университета.

Для того чтобы понять уникальный спектр "космической медузы", авторы провели своего рода астрономическое расследование.

"Наша рабочая гипотеза состоит в том, что около двух миллиардов лет назад горстка сверхмассивных черных дыр из множества галактик извергала мощные струи плазмы", — уверен Ходжсон. По размерам в небе USS Jellyfish составляет более трети диаметра Луны при наблюдении с Земли.

Ранее ученые предупредили о магнитных бурях в конце марта. Магнитосфера будет возмущенной в период с 19 по 21 марта.
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