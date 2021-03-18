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Ученые создали первую модель эмбриона человека из клеток кожи 

РИА Новости 1 час назад
Ученые вырастили модель эмбриона человека
Фото: © Depositphotos / VitalikRadko
Группа ученых, возглавляемая австралийским профессором Хосе Поло, создала из клеток кожи первую модель эмбриона человека на ранней стадии развития, говорится в заявлении Университета Монаш в австралийском Мельбурне.
Согласно заявлению, группа ученых из ряда стран успешно перепрограммировала клетки кожи в трехмерную клеточную структуру, которая морфологически и молекулярно схожа с эмбрионом на ранней стадии.
Отмечается, что созданная модель позволит ученым, в частности, изучать ранние стадии эмбриогенеза человека и некоторые причины бесплодия и выкидыша на ранних сроках.
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Наука и техника , Наука , Австралия , Мельбурн
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