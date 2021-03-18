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Ученые рассказали о зарождении новых штаммов COVID-19 

Lenta.ru 40 минут назад
Ученые рассказали о зарождении новых штаммов COVID-19
Фото: РИА Новости
Член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал о зарождении новых штаммов COVID-19 в беседе с «Известиями».
По его словам, южноафриканский и британский варианты зародились у людей с иммунодефицитами. Ученый предположил, что британский вариант первоначально циркулировал в человеке больше двух месяцев, и все это время постоянно происходил отбор вариантов, устойчивых к медленно возникающему иммунитету.
Нетесов также отметил, что британский вирус несколько месяцев циркулировал у больного с лейкозом, при котором сильно нарушается иммунная система.
Южноафриканский штамм коронавируса также появился, вероятно, у пациентов, которые имеют хроническую дисфункцию на уровне иммунитета, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Пациент, которого лечили плазмой крови от переболевших доноров, адаптировался к этой терапии», — предположил он.

Риски распространения выявленных штаммов в России довольно высоки, добавил Нетесов. Так, в Великобритании новый вариант коронавируса практически вытеснил предыдущий из-за того, что он быстрее размножается.

«Скорее всего, это произойдет и у нас», — считает эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. По ее словам, количество заболевших ежедневно снижается. Средненедельный показатель заболевших менее семи человек на 100 тысяч в сутки.
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Наука и техника , Наука , Анна Попова , Сергей Нетесов , РАН , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Великобритания
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