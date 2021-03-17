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Роскомнадзор получит доступ к телефонным разговорам россиян 

Ura.Ru и ещё 8 2 часа назад
Роскомнадзор получит доступ к телефонным разговорам
Фото: depositphotos.com
Роскомнадзор будет получать информацию о звонках и электронных сообщениях россиян. Соответствующий документ разработан правительством РФ.

«Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах», — передает РБК со ссылкой на текст документа. Отмечается, что ранее доступ к данным о звонках россиян имели только операторы сотовой связи и структуры МВД.

Согласно новому закону, Роскомнадзор получит информацию о личных данных пользователей, о номере телефона, которым они пользуются. Также работники ведомства будут осведомлены об отправке текстовых и голосовых сообщений россиян. Кроме этого, Роскомнадзор сможет отслеживать изменение тарифа абонента.
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Ранее сообщалось, что МВД РФ выступило с инициативой открыть доступ к спискам контактов россиян. В ведомстве уверены, что эта мера поможет бороться с мошенниками.
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Наука и техника , Роскомнадзор , Правительство РФ , МВД , РБК
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