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В Роспотребнадзоре допустили небольшой рост заболеваемости COVID весной 

Прайм и ещё 4 1 час назад
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID
Фото: © РИА Новости. Алексей Майшев
Весной в РФ возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации к концу весны будет снижение заболеваемости по сравнению с текущими показателями, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", — сказала Пшеничная.

При этом она допустила, что показатели заболеваемости могут существенно и не измениться, а оставаться примерно на нынешнем уровне.
По словам Пшеничной, если сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации, то к концу весны, вероятнее всего, будет еще большее снижение заболеваемости по сравнению с текущими показателями марта.
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Наука и техника , COVID-19 , Роспотребнадзор , РИА Новости
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