Южнокорейская компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy А52 и Galaxy A72, презентация прошла в четверг в рамках онлайн-конференции Galaxy Awesome Unpacked, передает корреспондент РИА Новости.

Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключенных устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab.

Смартфон Galaxy А52 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD+ Super AMOLED Infinity-O 90 Гц, основную камеру с четырьмя модулями (два по 5 МП, один 12 МП и один 64 МП) и одну фронтальную с 32 МП. У Galaxy A72 такой же дисплей, но на 6,7 дюйма, а также камера с четырьмя модулями (8 МП, 5 МП, 12 МП и 64 МП) и фронтальная с 32 МП. Камеры новых устройств используют искусственный интеллект, автоматически оптимизируя настройки для 30 типов изображений и фонов.

Новые устройства оснащены емким аккумулятором, заряда которого хватает на два дня — 4500 мАч у Galaxy A52 и 5000 мАч у Galaxy A72.

Оба устройства имеют процессор Snapdragon 720G, а также 4/8 гигабайт операционной памяти для Galaxy А52 и 6/8 гигабайт операционной памяти для Galaxy A72 и 128/256 гигабайт встроенной. Помимо этого, новые устройства могут поддерживать обновления программного обеспечения для трех поколений и регулярные обновления безопасности в течение как минимум четырех лет.

Как и все мобильные устройства Samsung, новые смартфоны Galaxy A52 и А72 обеспечивают работу приложений и сервисов Google , включая "облачную" синхронизацию и резервное копирование данных.

Новые модели серии Galaxy A будут доступны к покупке в России с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.