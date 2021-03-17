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На МКС обнаружили неизвестные науке микробы 

Lenta.ru 1 час назад
На МКС обнаружили неизвестные науке микробы
Фото: NASA Johnson / Flickr
Найденные на Международной космической станции (МКС) микробы были впервые идентифицированы учеными. Соответствующее научное исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.
Четыре неизвестных науке штамма бактерий были обнаружены в разных местах на МКС. Микроорганизмы нашли в верхней панели исследовательской станции, в куполе, на поверхности обеденного стола и в старом HEPA-фильтре, который отправили на Землю в 2011 году. Специалисты рассказали, что три из четырех штаммов были выделены еще в 2015-2016 годах. Новые бактерии обнаружили работающие с МКС на Земле ученые из США и Индии.
Все четыре штамма принадлежат к семейству бактерий, обитающих в почве и пресной воде. Биологи отметили, что данные бактерии не могут навредить человеку, напротив, они бывают полезны при разведении флоры. Уточняется, что микроорганизмы участвуют в азотофиксации и могут бороться с патогенами растений.
В сообщении ученых говорится, что только один из штаммов — найденный в HEPA-фильтре — был идентифицирован как Methylorubrum rhodesianum. Остальные три штамма секвенировали и отнесли к новому виду, бактерии получили наименования IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5. Работающие над изучением бактерий генетики Южно-Калифорнийского университета предложили назвать новый вид Methylobacterium ajmalii — в честь известного индийского ученого Аджмала Хана (Ajmal Khan).
В заключении специалисты отметили, что появление связанных с растительностью бактерий неудивительно, так как на МКС выращиваются различные виды овощных культур, например, помидоры и салат. Также генетики заявили, что надеются на новые открытия, так как космонавты собрали на станции около тысячи образцов, которые ожидают отправки на Землю.
НАСА и другие космические агентства длительное время ведут мониторинг микробной среды МКС. В частности, осенью 2015 года специалисты обнаружили на станции бактерии и грибы, в том числе, потенциально опасные для жизни космонавтов микроорганизмы.
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Наука и техника , NASA , Индия , США
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