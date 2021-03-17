Эксперты: российский сегмент не является важным для Twitter

Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц в том случае, если социальная сеть не будет соблюдать требования российского регулятора. В Госдуме отметили, что социальная сеть не идет на диалог и намеренно нарушает российский закон, обвиняя власти в попытках прервать свободную дискуссию. В то же время эксперты считают, что российский сегмент не является важным для американского сервиса. Как может сложиться судьба Twitter в России — выясняла «Газета.Ru».

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Роскомнадзор заблокирует Twitter через месяц, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Вадима Субботина

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — поделился Субботин.

Сервису дается срок в 30 дней на удаление противоправного контента, но если социальная сеть не выполнит требования ведомства, то она будет заблокирована на территории страны.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Роскомнадзор не ведет деятельность, направленную против Twitter, ведомство лишь руководствуется российскими законами.

В начале марта стало известно, что с 2017 года Twitter не удалила около 3168 материалов с детской порнографией, призывами к самоубийству и рекламой употребления наркотиков. В связи с этим скорость работы социальной сети была искусственно замедлена на 50%.

Как заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин , Twitter абсолютно не идёт на диалог с властями.

«Взаимодействие с Twitter нулевое при том, что мы неоднократно обращались в эту американскую компанию. Стоит отметить, что позиция Twitter намеренно лицемерная или даже демонстративно лицемерная. Мы говорим им про проблему со ссылками на наркотические средства, про призывы к суициду и наличие детской порнографии, а в ответ мы почему-то получаем странное обвинение. Что мы якобы препятствуем свободной дискуссии», — поделился депутат.

По словам Горелкина, замедление работы сервиса никак не может повлиять на развитие дискуссии. Более того, Twitter демонстративно нарушает российское законодательство.

«Понятно, что сегодня в нарушении российского законодателя замечены многие социальные сети, работающие в российском сегменте. Однако все они конструктивно сотрудничают с регулятором, с российскими властями.



Twitter же стоит особняком, потому что просто не идет на диалог.



При этом стоит отметить, что темы совершенно не политические: порнография, наркотики и призывы к суициду. Не удаляя такой контент, Twitter ставит себя в маргинальное положение», — поделился депутат.

Горелкин добавил, что для любой крупной социальной сети, в том числе и для Twitter, российский рынок стратегически важен, так как обладает активной аудиторией, высокой конкуренцией и перспективами развития. Причем, по словам депутата, Twitter начал уступать своим конкурентам.

«Ее золотой век прошел, и социальная сеть становится нишевой, проигрывая новым форматам.



Если все же блокировка состоится, то это не будет виной регулятора.



РКН следит за исполнением законодательства, и должен принуждать преступников прекратить нарушать закон возможными способами. Я надеюсь, что администрация Twitter не будет рубить сук, на котором они сидят, и пойдет на диалог с властями», — отметил депутат.

Что же случится, если Twitter в России все же заблокируют? По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров [АППСИМ] Владимира Зыкова, для Twitter Россия является незначительным рынком.

«Более того, бытует мнение, что существенная часть российских пользователей — это боты, имитирующие активность. Конечно, есть реальные пользователи, но по сравнению с другими площадками их крайне мало», — поделился Зыков.

Эксперт считает, что в случае блокировки Twitter пользователи прибегнут к использованию VPN-сервисов. Однако, по словам Зыкова, вопрос заключается в том, сможет ли Роскомнадзор с помощью DPI оборудования [Deep Packet Inspection — технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому] отслеживать людей, использующих сервисы обхода блокировок. Кроме того, некоторые пользователи могут начать искать альтернативные сервисы.

«Я думаю, эта блокировка будет экспериментальной. Для того, чтобы посмотреть, что будет происходить в дальнейшем.



Очевидно, что действия ведомства — это сигнал для других сервисов.



Однако стоит отметить, что блокировка Facebook будет иметь более тяжелые последствия, так как корпорации принадлежат Instagram, WhatsApp и сам Facebook. Этими сервисами пользуется большое количество пользователей рунета. Поэтому в таком случае нужно будет предпринимать более дипломатические шаги, чтобы принудить эти компании работать в России», — считает Зыков.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман отмечает, что Twitter может постигнуть судьба социальной сети LinkedIn, которую заблокировали в 2016 году.

«Глобально Twitter в России не прижился и большой популярностью для выражения своего мнения ньюсмейкерами, как в США, не пользуется. Поэтому и с точки зрения коммуникаций мессенджер нельзя назвать востребованным, но в случае его блокировки другие соцсети получат сигнал о том, какие действия могут быть предприняты в их отношении, тем более, что претензий у РКН в последнее время действительно много. Поэтому можно предположить, что сейчас вырабатывается паттерн поведения регулятора в отношении социальных платформ, которые не выполняют его требования», — считает Шерман.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что полной блокировки Twitter и других ресурсов не произойдет, так как власти уже заявили, что решать данный вопрос необходимо сообща и ждут возможности для проведения консультаций с представителями площадок.

«Очевидно, что рынок России важен для сервиса, так как имеет большой рекламный потенциал.



Поэтому и зарубежные организации также заинтересованы в том, чтобы сотрудничество с российскими властями продолжалось.



При этом, конечно, важно соблюдение законов РФ, чего и пытается добиться правительство, объявляя о возможности блокировки Twitter», — объяснил эксперт.

Исполнительный директор коммуникационной группы iMARS Александр Ревский также считает, что Twitter может повторить судьбу Linkedin и Telegram. Но, если спустя два года Telegram получил амнистию, то профессиональная сеть до сих пор находится под запретом и, по всей видимости, не собирается предпринимать какие-либо меры для снятия ограничений.

По словам эксперта, Twiiter является самой «маленькой» соцсетью в России с количество активных авторов около 700 тыс. человек. При этом аудитория сети самая активная среди всех других – в среднем на каждого автора приходится 47 сообщения в месяц. По сравнению с международной аудиторией, насчитывающей порядка 330 млн активных пользователей в месяц, российская аудитория составляет незначительную ее часть.