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Ученые выяснили, куда исчезла вода с Марса 

Москва24 1 час назад
Часть воды с Марса ушла в минералы
Фото: depositphotos.com
Ученые из Америки рассказали, что большая часть воды, ранее покрывавшая поверхность Марса, не улетучилась в космос. Она находится в минералах, которые составляют горные породы планеты. Об этом сообщает журнал Science.
По словам специалистов, древний Марс имел большие объемы жидкой воды. На поверхности планеты до сих пор сохранились пересохшие русла рек, котловины древних озер и океанов. Считается, что большая часть воды исчезла с Марса в связи со слабой гравитацией в течение первого миллиарда лет существования.
Исследователи из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA поставили под сомнение данную гипотезу. Они подсчитали, что примерно четыре миллиарда лет назад на Марсе было достаточно воды.

"Атмосферный выброс не может полностью объяснить имеющиеся у нас данные о том, сколько воды когда-то существовало на Марсе", — уточнили ученые.

Они отметили, что при взаимодействии воды с горными породами происходит их выветривание, то есть они накапливают воду. Такой процесс происходит не только на Земле, но и на Красной планете. Марс в целом тектонически неактивен, и поэтому "высыхание" поверхности здесь происходило безвозвратно.
Ранее сообщалось, что аппарат Perseverance проехал по поверхности Марса. Известно, что первая поездка марсохода прошла в четверг, 4 марта. Аппарат проехал 4 метра вперед, повернулся на 150 градусов и продвинулся назад на 2,5 метра. Всего марсоход преодолел 6,5 метра за 33 минуты.
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Наука и техника , NASA
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