Ученые предупредили о риске возникновения новой пандемии 

Нынешние тревожные эпидемиологические факторы могут способствовать возникновению новой пандемии — Нипах.

Смертность от этого патогена превышает 75%. Известно, что он вызывает рвоту, судороги и отек мозга. Летучие мыши — естественный носитель этого вируса. Ученые опасаются, что это может вызвать следующую пандемию из-за высокой скорости мутации. Об этом сообщает Daily Express

Доктор Висна Дуонг из отделения вирусологии в Институте Пастера в Баттамбанге в Камбодже считает, что вирус Нипах входит в пятерку лучших кандидатов на следующую пандемию. На сегодняшний день вирус ограниченно передается от человека к человеку, но если в будущем, считает доктор, он будет передавать как коронавирус, Нипах станет гораздо большей катастрофой для мира по сравнению с COVID-19.

Этот вирус был впервые обнаружен в Малайзии в 1999 году. Ученые отмечают длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций.