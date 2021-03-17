Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ученые предупредили о риске возникновения новой пандемии 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Ученые предупредили о риске возникновения новой пандемии
Фото: ТАСС
Нынешние тревожные эпидемиологические факторы могут способствовать возникновению новой пандемии — Нипах.
Смертность от этого патогена превышает 75%. Известно, что он вызывает рвоту, судороги и отек мозга. Летучие мыши — естественный носитель этого вируса. Ученые опасаются, что это может вызвать следующую пандемию из-за высокой скорости мутации. Об этом сообщает Daily Express.
Доктор Висна Дуонг из отделения вирусологии в Институте Пастера в Баттамбанге в Камбодже считает, что вирус Нипах входит в пятерку лучших кандидатов на следующую пандемию. На сегодняшний день вирус ограниченно передается от человека к человеку, но если в будущем, считает доктор, он будет передавать как коронавирус, Нипах станет гораздо большей катастрофой для мира по сравнению с COVID-19.
Этот вирус был впервые обнаружен в Малайзии в 1999 году. Ученые отмечают длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций.
Видео дня. Альбина Джанабаева родит Валерию Меладзе третьего ребенка
ТК «Звезда»: последние новости
В Израиле обнаружены древние библейские свитки В Израиле обнаружены древние библейские свитки Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости Найдена «блуждающая» сверхмассивная черная дыра Найдена «блуждающая» сверхмассивная черная дыра
Комментарии
Наука и техника , Баттамбанг , Камбоджа , Малайзия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
00:56
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
Происшествия Новости Москвы
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
00:20
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
Происшествия Пожары
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
00:20
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
Происшествия
Юриста зарезали в центре города посреди дороги
00:07
Юриста зарезали в центре города посреди дороги
Происшествия Криминал
Лавина снега сошла с крыши дома вместе с рабочими
00:22
Лавина снега сошла с крыши дома вместе с рабочими
Происшествия
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
00:51
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
Происшествия Криминал
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
00:55
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
Происшествия
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
01:07
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
Происшествия В мире
Мощный взрыв прогремел в США
00:54
Мощный взрыв прогремел в США
Происшествия США
Россиянин избил в лифте чужого ребенка
00:43
Россиянин избил в лифте чужого ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение