Samsung перенес выпуск флагмана

Компания Samsung объявила, что не будет выпускать в 2021 году флагманский смартфон из серии Galaxy Note — фанатам придется ждать до следующего года. Одной из причин такого решения стал «дисбаланс» между поставками и спросом на полупроводники, необходимые для производства электронных устройств.

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Слухи о том, что Samsung намеревается полностью отказаться от выпуска популярной серии Galaxy Note, оказались правдой лишь частично. Как оказалось, фаблеты не снимут с производства насовсем, но в 2021 году новый гаджет из линейки мир не увидит, передает The Next Web.

Южнокорейский вендор сообщил, что в этом году выпуск Galaxy Note не состоится.

«Серия Note считается флагманской в нашем бизнес-портфеле. Анонс двух флагманских моделей в год является обременительным для компании, поэтому выпуск модели Note во втором полугодии может не состояться. Сроки релиза можно изменить, но мы все же нацелены на выпуск Note уже в следующем году», — заявил главный исполнительный директор компании Ко Дон-джин.

Ко также отметил существующий дефицит полупроводников, которые используются для производства гаджетов, что может вызвать задержки в релизах смартфонов в этом году. Пандемия COVID-19 привела к перебоям в поставках компаний, занимающихся созданием микросхем, и теперь они с трудом могут удовлетворить высокий спрос на эти комплектующие в самых разных индустриях — начиная от производства смартфонов и заканчивая автомобилями.

В начале текущего года Samsung уже представила одну флагманскую линейку — Galaxy S21, куда вошло три модели смартфонов. Кроме того, к середине года ожидается релиз складного гаджета, который станет преемником Galaxy Z Fold 2.

Впервые в Samsung заговорили о возможных проблемах с выпуском смартфонов из-за дефицита чипов еще в январе 2021 года. Тогда в компании сообщили, что стремление производителей полупроводников в первую очередь удовлетворить спрос автомобильной отрасли ограничивает их способность принимать заказы на микросхемы для телефонов.

«Из-за нехватки поставок полупроводников для автомобилей, ставшей проблемой во всем мире, перебой с поставками других полупроводниковых деталей может повлиять на спрос на мобильные устройства», — пояснял исполнительный вице-президент подразделения микросхем памяти Samsung Хан Цзиньман.

Оперативных данных по дефициту чипов в мире в открытом доступе нет, отмечает«Газете.Ru» Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс».

«Они, вероятно, в распоряжении технологических компаний: заказчиков и производителей. Мы можем ориентироваться на косвенные признаки: цену на микропроцессоры, заявления менеджмента компаний. Ранее о дефиците процессоров заявляла Sony, объясняя низкий объем производства нового поколения PlayStation. Даже автопроизводитель Ford Motor заявил, что если дефицит полупроводниковых материалов сохранится в течение первого полугодия 2021 года, это может обусловить снижение скорректированной операционной прибыли на $1-2,5 млрд. Сигналы о дефиците процессоров говорят еще и о том, что выпуск флагманских моделей смартфонов мог бы состояться, но цена аппаратов была бы неоправданно высока (из-за стоимости процессоров) и возникла бы ситуация неудовлетворенного потребительского спроса. В этом случае маркетинговые и другие усилия компании в момент выхода нового смартфона могли бы стать низкоэффективными», — рассуждает Миронюк.

По словам эксперта, борьба среди компаний сегмента Apple , Huawei, Samsung и прочих идет в первую очередь за долю рынка.