Википедия введет плату для Google за свой контент

Amazon и 13-й по посещаемости сайт в мире — Википедия — планирует ввести плату для технологических гигантов Google Apple за использование своего контента.

О том, чтобы сделать «бесплатную энциклопедию» платной для компаний задумались в Фонде Википедия. Так, Википедия предложит платную услугу специально для крупнейших пользователей сайта — Wikimedia Enterprise. Для обычных пользователей, судя по всему, сайт продолжить предоставлять бесплатный доступ.

Wikimedia Enterprise нужен для предоставления платных инструментов и услуг крупным технологическим компаниям, чтобы сделать использование контента эффективным. На сегодняшний день представители Википедии уже начали общаться с представителями ИТ-рынка по поводу Wikimedia Enterprise. Предполагается, что уже в июне стороны могут достичь соглашения.