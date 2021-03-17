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Википедия планирует ввести плату для Google, Amazon и Apple за использование своего контента 

Ferra.ru 3 часа назад
Википедия введет плату для Google за свой контент
Фото: Reuters
13-й по посещаемости сайт в мире — Википедия — планирует ввести плату для технологических гигантов Google, Amazon и Apple за использование своего контента.
О том, чтобы сделать «бесплатную энциклопедию» платной для компаний задумались в Фонде Википедия. Так, Википедия предложит платную услугу специально для крупнейших пользователей сайта — Wikimedia Enterprise. Для обычных пользователей, судя по всему, сайт продолжить предоставлять бесплатный доступ.
Wikimedia Enterprise нужен для предоставления платных инструментов и услуг крупным технологическим компаниям, чтобы сделать использование контента эффективным. На сегодняшний день представители Википедии уже начали общаться с представителями ИТ-рынка по поводу Wikimedia Enterprise. Предполагается, что уже в июне стороны могут достичь соглашения.
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Наука и техника , Amazon , Apple , Google
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