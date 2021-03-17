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Российскую ракету «Союз-2» в новом дизайне приготовили для взлёта с Байконура 

Ferra.ru и ещё 1 12 часов назад
Ракету «Союз-2» в новом дизайне приготовили для взлёта с Байконура
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о том, что Роскосмос подготовил ракету «Союз-2» в обновлённом дизайне к полёту. Для этого космический аппарат установили на стартовой площадке космодрома Байконур.
Что интересно, следующий этап — обсуждение заправки и определение точного времени старта — состоится 20 марта 2021 года. Если всё сложится успешно, то старт ракеты-носителя состоится в тот же день в 9:07 по московскому времени, пишет РИА Новости.
Сообщается, что основной целью полёта «Союза» является выведение на околоземную орбиту нескольких спутников. Часть из них принадлежит Южной Корее (CAS500-1, KMSL), а часть — Японии (ELSA-d, GRUS, NAJM-1). Также Роскосмос хочет доставить в космическое пространство российские спутники «НИУ ВШЭ-ДЗЗ», «Сириус-ДЗЗ» и «ОрбиКрафт-Зоркий».
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Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости , Байконур , Германия , Южная Корея , Саудовская Аравия , Япония
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