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Облегченную версию приложения Google скачали более 500 млн раз 

Ferra.ru и ещё 2 5 часов назад
Облегченную версию приложения Google скачали более 500 млн раз
Фото: Ferra.ru
Облегченная версия приложения Google стала очень востребованной среди пользователей. Сообщается, что ее установили более 500 млн раз.
Напомним, что в 2017 году Google представила приложение Google Search Lite. Впоследствии его было решено переименовать в Google Go, равно как и остальные облегченные версии программ компании. За 4 года существования в Google Play программу скачали порядка 500 млн раз.
Отметим, что Google Go установлено в смартфонах, работающих на базе Android Go Edition по умолчанию. Также его могут установить все владельцы смартфонов на базе Android.
Отметим, что это приложение подойдет для людей, которые проживают в регионах с медленным интернетом. В нем реализованы почти все опции стандартного приложения Google, при этом оно занимает не более 8 Мб.
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Наука и техника , Google
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