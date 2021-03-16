Древесная пыль попала в российский «Прогресс»

«23 июля после открытия переходного люка транспортного грузового корабля номер 444 («Прогресс МС-15») бортинженер-1 (Вагнер) доложил, что стыковочный агрегат очень пыльный снаружи», — цитирует РИА «Новости» доклад ЦПК, опубликованный в журнале «Пилотируемые полеты в космос».