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Космонавт нашел в российском корабле «Прогресс» древесную пыль 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Древесная пыль попала в российский «Прогресс»
Фото: Википедия
Российский космонавт Иван Вагнер во время полета на МКС в 2020 году нашел в корабле «Прогресс» древесную пыль, об этом сообщается в докладе медиков, опубликованным Центром подготовки космонавтов (ЦПК).

«23 июля после открытия переходного люка транспортного грузового корабля номер 444 («Прогресс МС-15») бортинженер-1 (Вагнер) доложил, что стыковочный агрегат очень пыльный снаружи», — цитирует РИА «Новости» доклад ЦПК, опубликованный в журнале «Пилотируемые полеты в космос».

"Прогресс" не смог автоматически состыковаться с МКС
Космонавт нашел в грузовике множество пыли, которая похожа на мелкую деревянную пыль, при работе в транспортном грузовом корабле экипаж пользовался респираторами.
Ранее американский астронавт Марк Ванде Хай сообщил, что члены экипажа «Союз МС-18» проводят подготовку к полету на МКС, не снимая защитных масок.
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Наука и техника , Иван Вагнер , Центр подготовки космонавтов , РИА Новости
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