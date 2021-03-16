Instagram будет защищать детей от незнакомцев

Руководство социальной сети Instagram ввело новое правило для защиты детей. Теперь взрослые не смогут писать сообщения подросткам без подписки на их аккаунт. Об этом говорится в сообщении руководства соцесети.

Также в приложении будут отмечаться аккаунты, «проявляющие потенциально подозрительное поведение». Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные аккаунты. Новая функция будет запущена в марте в нескольких странах.