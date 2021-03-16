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Instagram будет защищать детей от подозрительных незнакомцев 

ТК «Звезда» и ещё 2 56 минут назад
Instagram будет защищать детей от незнакомцев
Фото: globallookpress.com
Руководство социальной сети Instagram ввело новое правило для защиты детей. Теперь взрослые не смогут писать сообщения подросткам без подписки на их аккаунт. Об этом говорится в сообщении руководства соцесети.
Также в приложении будут отмечаться аккаунты, «проявляющие потенциально подозрительное поведение». Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные аккаунты. Новая функция будет запущена в марте в нескольких странах.
В феврале стало известно, что Facebook и Instagram начнут удалять информацию о вакцинации против коронавируса, которую сочтут ложной либо противоречащей официальным данным. Уточняется, что список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинах был расширен после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения.
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Наука и техника , ВОЗ
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