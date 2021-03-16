На МКС обнаружили неизвестные бактерии

Американские ученые выявили в пробах с МКС три неизвестных науке штамма бактерий. Они оказались родственны бактериям, важным для роста растений. Исследователи надеются, что в будущем эти штаммы удастся использовать для выращивания пищи в долгосрочных космических полетах.

Фото: NASA NASA

NASA в сотрудничестве с Университетом Южной Калифорнии и другими исследовательскими центрами обнаружили на МКС четыре штамма бактерий, причем три из них оказались неизвестны науке. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Frontiers in Microbiology.

Три штамма были выделены в 2015-2016 годах. Один — на верхних панелях исследовательских станций, второй — в Куполе, одном из модулей МКС, третий — на поверхности обеденного стола. Четвертый оказался в старом фильтре очистки воздуха, который вернулся на Землю в 2011 году.

Все четыре штамма принадлежат к семейству бактерий, которые водятся в почве и пресной воде. Они участвуют в фиксации азота, важны для роста растений и способны защитить их от патогенных микроорганизмов.

Астронавты на борту МКС уже много лет выращивают пищу, поэтому неудивительно, что эти бактерии оказались на борту, отмечают исследователи.

Один из штаммов (тот, что был в фильтре) оказался известен — это была бактерия Methylorubrum rhodesianum. Остальные три штамма принадлежали к одному и тому же, ранее не известному виду. Исследователи назвали их IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии предложили назвать новый вид Methylobacterium ajmalii в честь Аджмала Хана, известного индийского ученого в области биоразнообразия. Новый вид оказался родственен уже известному, Methylobacterium indicum.

«Для выращивания растений в экстремальных условиях, с минимальным количеством ресурсов, необходимо изолировать новые микробы, которые помогают стимулировать рост растений», — отмечают соавторы исследования Кастури Венкатесваран и Нитин Кумар Сингх.

С учетом того, что бактерии оказались способны выжить в суровых условиях МКС, команда провела генетический анализ штаммов для поиска генов, которые могли бы помочь в стимуляции роста растений.

«Полная совокупность геномных последовательностей этих трех штаммов, которую мы приводим, позволит сравнить изоляты с МКС с земными аналогами в ходе будущих исследований, — пишут ученые. — Это поможет выявить генетические детерминанты, которые потенциально могут отвечать за стимуляцию роста растений в условиях микрогравитации, и поспособствует развитию самодостаточных растений для долгосрочных космических полетов в будущем».

В одном из штаммов, IF7SW-B2T, исследователи уже обнаружили многообещающие гены, которые участвуют в росте растений — в том числе ген фермента, необходимого для цитокинина, который способствует делению клеток в корнях и побегах.

Дальнейшие исследования необходимы — авторы работы отмечают, что едва коснулись микробного разнообразия на МКС. Всего на станции удалось собрать около 1000 образцов микробов, но они все еще ждут отправки на Землю.

Ранее проведенный на борту МКС эксперимент «Электронный нос» показал, что внутренние поверхности станции загрязнены бактериями и грибками.

«В условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль поверхностей интерьера и оборудования», — пояснили в докладе специалисты российского Института медико-биологических проблем.

Для этих задач была разработана научная аппаратура E-Nose, которая способна улавливать летучие продукты метаболизма микроорганизмов и позволяет определять количественный уровень бактерий и микроскопических грибов на поверхностях, не отправляя пробы на Землю.