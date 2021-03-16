Рассекречены материалы о полете Ветерка и Уголька на орбиту

16 марта исполняется 55 лет с момента завершения 22-суточного полета корабля "Космос-110", который установил рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ на орбите. К юбилею даты Роскосмос опубликовал рассекреченные архивные материалы.

"Сегодня госкорпорация "Роскосмос" представляет комплект рассекреченных документов о подготовке и реализации этой исторической миссии", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

В частности опубликованы фото— и видеоматериалы, а также письма, решения государственной комиссии, протоколы заседания госкомиссии, полетное задание от Института цитологии Академии наук СССР, программа медико-биологических исследований и другие материалы.

На борту "Космоса-110" (модернизированного "Восхода") 22 февраля на орбиту отправились собаки Ветерок и Уголек. Они вернулись на Землю через 22 дня. На тот момент это был самый длительный полет живых существ в космос. Научные результаты миссии были использованы при подготовке длительных пилотируемых миссий.

"Программа полета "Космоса-110" предусматривала исследование факторов воздействия на биологические организмы трехнедельного полета на орбите, проходящей через внутренний радиационный пояс Земли, а также испытание системы жизнеобеспечения для будущих длительных пилотируемых экспедиций", — отметили в Роскосмосе.

Во время и после полета

Собаки во время полета находились в герметичных контейнерах с заданной газовой средой. На них были специальные костюмы, которые удерживали от лишних движений. Кормили животных через специальную фистулу, через которую в желудок автоматически поступала пища. Кроме собак, на борту были бактерии, семена растений, дрожжи.

Когда Ветерок и Уголек вернулись на Землю, их обследовали в лаборатории Института медико-биологических проблем. Собаки выглядели худыми, быстро уставали, предпочитали лежать и испытывали постоянную жажду. "В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились", — уточнили в Роскосмосе.

Побывавшие в космосе Ветерок и Уголек прожили полноценную жизнь обитателей вивария ИМБП и оставили после себя здоровое потомство.