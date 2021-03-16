В Израиле обнаружили библейские свитки

Израильские археологи обнаружили в пещерах у Мертвого моря фрагменты свитка с библейскими текстами. Возраст находки составляет более 2 тысяч лет.

«Впервые за примерно 60 лет археологи обнаружили (в районе Мертвого моря) фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный по-гречески, включает в себя отрывки из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума», — цитирует сообщение израильского управления древностей РИА Новости.

В ходе раскопок также были обнаружены монеты, скелет ребенка, который был захоронен около 6 тысяч лет назад и корзина, сплетенная около 10 тысяч лет назад — это может быть одной из самых древних подобных находок.