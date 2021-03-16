Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Израиле обнаружены древние библейские свитки 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
В Израиле обнаружили библейские свитки
Фото: AntiquitiesIL, Facebook
Израильские археологи обнаружили в пещерах у Мертвого моря фрагменты свитка с библейскими текстами. Возраст находки составляет более 2 тысяч лет.

«Впервые за примерно 60 лет археологи обнаружили (в районе Мертвого моря) фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный по-гречески, включает в себя отрывки из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума», — цитирует сообщение израильского управления древностей РИА Новости.

В ходе раскопок также были обнаружены монеты, скелет ребенка, который был захоронен около 6 тысяч лет назад и корзина, сплетенная около 10 тысяч лет назад — это может быть одной из самых древних подобных находок.
Израильско-американский ученый Идан Дершовиц заявил о том, что расшифровал свиток Шапиры, который был обнаружен в 1883 году. По словам ученого, хотя палеоеврейское письмо рукописи неразборчиво, в ней есть признаки, указывающие на подлинность древнего артефакта.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
ТК «Звезда»: последние новости
Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС Найдена «блуждающая» сверхмассивная черная дыра Найдена «блуждающая» сверхмассивная черная дыра Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости
Комментарии
Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
04:16
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
Происшествия Криминал
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
00:10
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
Происшествия В мире
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
00:22
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
Происшествия
Фура устроила безумный заезд со сбитым байкером
00:15
Фура устроила безумный заезд со сбитым байкером
Происшествия
Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве
00:34
Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение