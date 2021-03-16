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Москва

Исследования «Спутника V» на детях планируют начать летом 

Газета.Ru 1 час назад
Исследования «Спутника V» на детях начнут летом
Фото: Газета.Ru
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летом планируется начать исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" с участием детей. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы планируем летом начать исследование этого препарата на детском контингенте", — сказал микробиолог в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, доза препарата для детей будет регулироваться не только в зависимости их возраста, но и массы тела. Отталкиваясь от веса ребенка специалисты будут понижать концентрацию вакцины, чтобы достичь того же самого иммунологического эффекта, как у взрослого. Ранее стало известно, что курс вакцинации "Спутником V" завершили 3,5 млн россиян. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Данная вакцина зарегистрирована уже в 50 странах мира.
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Наука и техника , Александр Гинцбург , Российский фонд прямых инвестиций
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