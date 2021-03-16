Российский космонавт стала прообразом для Barbie 

Бренд Barbie создал куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной . Об этом сообщили в пресс-службе компании Mattel в России . При этом кукла не поступит в продажу. Ее можно будет выиграть в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос.

«Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса», — заявили ТАСС в пресс-службе Mattel.

Отмечается, что новая кукла будет доступна в двух вариантах — в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

Кикина отметила, что такая кукла «дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей». «Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — заявила космонавт.

Анна Кикина с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Однако пока точной информации о том, когда она может отправиться в космос, нет.

Первой женщиной-космонавтом, которая стала прообразом для куклы, была Валентина Терешкова . Она совершила полет на орбиту в 1963 году.

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