Microsoft признала провал обновления Windows

Представители Microsoft согласились с жалобами пользователей на последнее обновление операционной системы Windows. Разработчики пообещали исправить программные ошибки в ближайшее время, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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В начале марта пользователи заметили, что последнее обновление Windows может вызывать появление «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Ошибка зачастую фиксируется на компьютерах, подключенных к офисному оборудованию, например, к принтерам.

В Microsoft, изучив жалобы пользователей, признали наличие критической ошибки в апдейте. В официальном сообщении представителей компании говорится, что обновление может вызывать сбой в работе некоторых устройств, подключенных именно к принтерам. В этом случае возникает ошибка APC_INDEX_MISMATCH, которая препятствует взаимодействию электроники. Почему возникает проблема, разработчики не пояснили. Предполагается, что обновление Windows не совместимо с драйверами принтеров. В любом случае инженеры Microsoft пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию.