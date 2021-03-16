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Microsoft признала провал обновления Windows

Павел Тиунов
44 минуты назад
Представители Microsoft согласились с жалобами пользователей на последнее обновление операционной системы Windows. Разработчики пообещали исправить программные ошибки в ближайшее время, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Microsoft признала провал обновления Windows
Фото: РамблерРамблер
В начале марта пользователи заметили, что последнее обновление Windows может вызывать появление «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Ошибка зачастую фиксируется на компьютерах, подключенных к офисному оборудованию, например, к принтерам.
В Microsoft, изучив жалобы пользователей, признали наличие критической ошибки в апдейте. В официальном сообщении представителей компании говорится, что обновление может вызывать сбой в работе некоторых устройств, подключенных именно к принтерам. В этом случае возникает ошибка APC_INDEX_MISMATCH, которая препятствует взаимодействию электроники. Почему возникает проблема, разработчики не пояснили. Предполагается, что обновление Windows не совместимо с драйверами принтеров. В любом случае инженеры Microsoft пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты компании Avast пришли к выводу, что большинство программы, установленных на компьютерах с операционной системой Windows, своевременно не обновляются пользователями, поэтому могут стать жертвами нападения хакеров. Специалисты проанализировали 163 миллиона устройств и пришли к выводу, что почти все юзеры пользуются устаревшими версиями популярных программ, которые более уязвимы к влиянию извне нежели их современные обновления.
Наука и техника,Microsoft,
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